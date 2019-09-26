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Bozlak ustası türküleriyle yad ediliyor

‘Bozkırın tezenesi’ halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında dillerden düşmeyen eserleriyle ve çeşitli etkinliklerle anılıyor.  

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Bozlak ustası halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılı dolayısıyla Kırşehir’deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Kent merkezindeki Bağbaşı Mezarlığı’nda yapılan törende, Ertaş için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş acısının hala taze olduğunu belirterek, duygularını şöyle dile getirdi: “Unutamıyoruz. Her gün onunla beraber yaşıyoruz. Bu sene acımız biraz daha katlandı çünkü dört gün önce halamızı da kaybettik. Onu da babamızın yakınına defnettik. Acımız biraz daha fazlalaştı. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Neşet Ertaş, kıymet bilinirse değerlidir. Sağ olsunlar değerini biliyorlar. Tüm büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” Katılımcılar, aynı mezarlıkta bulunan Neşet Ertaş’ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş ve kısa süre önce vefat eden kardeşi Ayşe Garip ile halk ozanı Çekiç Ali’nin kabirlerini de ziyaret ederek, dua okudu. 

KATKISI ÇOK BÜYÜK

Türk Halk Müziği’ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran ve İzmir’de 25 Eylül 2012’de hayatını kaybeden Neşet Ertaş, vefatından bir gün sonra memleketi Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlanmıştı. 

Emaneti gençlerde  

Ozanın mezarı başındaki programın ardından “Sazımın Emaneti” etkinliği düzenlendi. Programda, üzerinde etkinlik logosu bulunan, halk ozanının “temsili” bağlaması, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve “Bozkırın tezenesi”nin oğlu Hüseyin Ertaş tarafından, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören Haydar Yasin Ertaş’a emanet edildi. Ertaş “Bu emanete layık olmak ve geleceğe taşıyabilmek için çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Emanetin hakkını sonuna kadar vermeye çalışacağız” dedi.      

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