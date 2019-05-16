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Bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

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Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı aksiyon serisinin üçüncü filmi olan "John Wick 3: Parabellum" bugün izleyici ile buluşacak.

Serinin yeni bölümü, ikinci filmin sonu itibarıyla ölüsüne 14 milyon dolar değer biçilen ve gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, dünyanın bütün suikastçıları peşindeyken verdiği hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor.

Keanu Reeves'a başrolde Ian McShane, Halle Berry, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Jason Mantzoukas ve Lance Reddick'in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor.

- "Masumiyetin Dayanılmaz Çekiciliği"

Anne Fontaine'in yönettiği "Masumiyetin Dayanılmaz Çekiciliği", genç bir kız ve üvey annesi üzerinden klasik masal anlatılarını günümüze uyarlayan bir hikayeyi odağına alıyor.

Anne Fontaine'nin senaryosunu Pascal Bonitzer ile birlikte kaleme aldığı komedi türündeki filmde Lou de Laage, Isabelle Huppert, Charles Berling, Damien Bonnard, Jonathan Cohen ve Richard Frechette rol aldı.

- "Gün Batımı"

Macar yönetmen Laszlo Nemes'in, Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ına layık görülen 2015 yapımlı "Son of Saul"un ardından, I. Dünya Savaşı öncesinde geçen yeni filmi "Gün Batımı", Türk izleyicisi ile buluşacak.

Juli Jakab, Susanne Wuest, Urs Rechn, Vlad Ivanov, Evelin Dobos ve Judit Bardos'un oynadığı filmin senaryosunu yönetmen Laszlo Nemes ile birlikte Clara Royer ve Matthieu Taponier yazdı.

Budapeşte'de geçen dram türündeki dönem filmde, genç bir kızın güçlü ve korkusuz bir kadına dönüşmesi kesitler halinde beyaz perdeye taşınacak.

- "Lanetli Kapı: Paranormal Orman"

Billy Chase Goforth'un yönetmenliğini yaptığı "Lanetli Kapı: Paranormal Orman"; ormana yaptıkları gezi sırasında gizemli bir kapı keşfeden ailenin başından geçenleri anlatıyor.

Katherine Forbes, John-Michael Fisher, Lauren Harper, Levi Hudson ve CJ Jones'in oynadığı yapım; korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

- "İçerdekiler"

Melih Cevdet Anday'ın aynı isimli eserinden sinemaya uyarlanan "İçerdekiler", darbe döneminde gözaltına alınan ve siyasi şube baş komiseri tarafından 185 gün sorgulanan bir öğretmenin psikolojik savaşını konu ediniyor.

Caner Cindoruk, Görkem Mertsöz, Gizem Erman Soysaldı ve Settar Tanrıöğen'in rol aldığı filmi, Hüseyin Karabey yönetti.

- "Ne Olur Gitme"

Yüksel Torun'un yönetmenliğini üstlendiği "Ne Olur Gitme", eski bir kiralık katil olan Kudret'in geçmişiyle yüzleşmesini konu ediniyor.

Senaryosunu Ömer Gecü'nün yazdığı dram türündeki filmin başrollerinde Yusuf Atala, Eren Vurdem, Gaye Turgut Evin, Ümit Acar ve Yeşim Salkım oynuyor.

- "Kim Daha Mutlu?"

Ecem Özkaya Üstündağ, Emre Kıvılcım, Hasan Denizyaran, Serenay Aktaş, Ümit Erdim ve Bengi İdil Uras'ın rol aldığı; Hakan Haksun'un yönettiği "Kim Daha Mutlu?", bir düğün ve sonrasında gelişen olaylar etrafında dönüyor.

- Haftanın Animasyonları

Manuel J. Garcia'nın yönetmenliğini yaptığı "Bisikletler" ve Kelly Asbury'un yönettiği "Uglydolls", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

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