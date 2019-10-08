Bu hafta altı oyun var İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta Sahibinin Sesi, Karmakarışık, Düdüklüde Kıymalı Bamya, Keloğlan Keleşoğlan, Turta Girmemiş Orman ve 8 Ekim Salı günü prömiyerini gerçekleştirecek olan Kaçış 3: Kıyamete Çağrı oyunları ile seyircilerin karşısında olacak.