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Bu hafta altı oyun var

İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta Sahibinin Sesi, Karmakarışık, Düdüklüde Kıymalı Bamya, Keloğlan Keleşoğlan, Turta Girmemiş Orman ve 8 Ekim Salı günü prömiyerini gerçekleştirecek olan Kaçış 3: Kıyamete Çağrı oyunları ile seyircilerin karşısında olacak.

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Sevim Burak’ın yazdığı ‘Sahibi’nin Sesi’ Cevahir Salon 1’de, Ray Cooney oyunu ‘Karmakarışık’ ve Dila Er ile Gözde Kısa’nın kaleme aldığı ‘Turta Girmemiş Orman’ Mecidiyeköy Büyük Sahne’de, Jennifer Haley’in yazdığı ‘Kaçış 3: Kıyamete Çağrı’ Üsküdar Tekel, Mehmet Baydur’un yazdığı ‘Düdüklüde Kıymalı Bamya’ Üsküdar Stüdyo Sahne’de, Ulviye Karaca’nın yönettiği ‘Keloğlan Keleşoğlan’  ise Zeytinburnu Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. 

 

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