Bu hafta altı oyun var
İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta Sahibinin Sesi, Karmakarışık, Düdüklüde Kıymalı Bamya, Keloğlan Keleşoğlan, Turta Girmemiş Orman ve 8 Ekim Salı günü prömiyerini gerçekleştirecek olan Kaçış 3: Kıyamete Çağrı oyunları ile seyircilerin karşısında olacak.
Sevim Burak’ın yazdığı ‘Sahibi’nin Sesi’ Cevahir Salon 1’de, Ray Cooney oyunu ‘Karmakarışık’ ve Dila Er ile Gözde Kısa’nın kaleme aldığı ‘Turta Girmemiş Orman’ Mecidiyeköy Büyük Sahne’de, Jennifer Haley’in yazdığı ‘Kaçış 3: Kıyamete Çağrı’ Üsküdar Tekel, Mehmet Baydur’un yazdığı ‘Düdüklüde Kıymalı Bamya’ Üsküdar Stüdyo Sahne’de, Ulviye Karaca’nın yönettiği ‘Keloğlan Keleşoğlan’ ise Zeytinburnu Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.
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