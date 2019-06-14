Bulgaristan, Türkiye'ye iade etti

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Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti

Bulgaristan, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çeşitli dönemlere ait 56 sikke ve drahma ile 6 bronz aplik ve bir bronz fibulayı Türkiye'ye teslim etti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Bulgaristan arasında kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele alanındaki iş birliği anlaşması çerçevesinde 2016'da ele geçirilen bir grup eser Türkiye'ye iade edildi.

Eserler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından Sofya Arkeoloji Müzesi'ndeki törenle teslim alındı.

Bulgaristan tarafınca Türkiye'ye iadesi sağlanan eserler arasında çeşitli dönemlere ait 56 sikke ve drahma ile 6 bronz aplik ve bir bronz fibula bulunuyor.

Bakan Yardımcısı Yavuz, törende yaptığı konuşmada, kültür varlıklarının korunmasının herkesin öncelikli sorumlulukları arasında olduğunu ve bu eserlerin bilim dünyası ve insanlığın gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Bulgaristan'da yakalanan Türkiye kökenli diğer eserlerin de sağlam iş birliği temellerinde, en kısa sürede iade edileceğinin sözünü Sayın Bakan Banov'dan almış olmak, gelecek ile de ilgili umutlarımızı kuvvetlendirmektedir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy gerekse de Bulgaristan Kültür Bakanı Sayın Boil Banov, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede kararlı bir tutum göstermektedir. Türkiye ile irtibata geçilmesinde, eserlerin iadesine yönelik kararda emeği geçen tüm Bulgar yetkililerine, bu eserlerin en iyi şekilde korunmasını temin etmiş olan Sofya Ulusal Müzesi uzmanlarına ve tabii ki değerli dostumuz Bakan Banov’a tüm ülkem adına teşekkürlerimi sunarım."

Eserlerin iadesinin, UNESCO 1970 Kültür Varlıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirlere İlişkin Sözleşmesi'nin 13. maddesi ile kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi alanında Bulgaristan ile Türkiye arasında 2012'de imzalanan ikili anlaşma kapsamında sağlandığı belirtildi.

Karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalar sonucu yürütülen operasyonlarda ele geçirilen diğer eserlerin de Bulgaristan makamlarınca, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iadesinin beklendiği bildirildi.

- İADE EDİLEN TARİHİ ESERLER

Sofya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve Türkiye'ye iadesi sağlanan 63 tarihi eser şöyle:

"23 gümüş antik sikke, 2 bronz antik sikke, bir İoan II Komnin'in altın sikkesi (1118-1143), bir Heraclius’un sikkesi (610-641), 5 Alexandrous tipi gümüş drahma, bir Filip III'ün gümüş drahması, bir Ariarath VI veya VIII'nin gümüş drahması, bir Kyos şehrinin gümüş hemidrahması (Milethos), 2 Çar Ariobarzan Philoro Mayos’un gümüş drahması, 19 gümüş Roma sikkeleri-denarlar ve antonyalılar (biri otantik ve biri dökümlü), 6 bronz antik aplikasyon ve bir bronz antik fibula."

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