Burak Sergen Neyzen’de

Oyunda Neyzen karakteriyle rol alan ünlü oyuncu Burak Sergen, yaklaşık 18 yıl aradan sonra Neyzen Tevfik’i tekrar sahneye taşımış oldu.

Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılan oyunun yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstleniyor. Tek Oyun hakkında konuşan Burak Sergen, Neyzen Tevfik’in Mevlevi ve Bektaşi kültürüyle büyüdüğüne işaret ederek, “Böyle çok değerimiz var fakat bunları bir türlü halkın önüne getirmiyoruz. Neyzen Tevfik’in hayatını öğrenmemiz, onunla büyüyenler olarak ona sırtımızı dönmememiz gerekiyor.” diye konuştu. Sergen, Neyzen Tevfik’in Türk taşlama sanatının büyük ustaları arasında yer aldığını hatırlatarak, “Bu oyunda Neyzen’in hayata bakış açısından, insanlara verdiği değerden bahsediliyor” diye konuştu.

‘Neyzen’, bugün Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi, 11 Aralık’ta Serdivan Belediyesi Kültür Merkezi, 12 Aralık’ta da Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.