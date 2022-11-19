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Kültür Sanat

Bursalı kitapseverlerin heyecanla beklediği günler başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 3.sü düzenlenen 'Bursa Kitap Günleri' başladı. Türkiye'nin önde gelen yayınevleri Bursa Merinos Atatürk Kongre Ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Bursalı kitapseverlerin heyecanla beklediği günler başladı
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Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını ithaf edilen '3.Bursa Kitap Günleri' açılışına Bursalı kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kitap günlerinin onur konukları ise Bursa'nın yaşayan insan hazinelerinden biri kabul edilen Prof. Dr. Süleyman Uludağ ve Güney Amerika Edebiyatı'nın usta ismi Türkçe'ye 'Kağıt Ev' ismi ile çevrilen ve aynı zamanda dizi olarak da ekranlara taşınan La Casa De Papel kitabın yazarı Carlos Maria Dominguez oldu.

Açılışta kitapseverlere seslenen Arjantinli Yazar Dominguez, ilk defa Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu, bu kadar uzak bir ülkeye getirildiği için şaşkın olduğunu, Türk okurların ilgisinden onur duyduğunu ve birçok kitap kapağında kedilerin olmasından büyük keyif aldığını belirtti.

Bursa'nın kültür sanat alanda da marka şehir olması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamada, 'Bursa Kitap Günleri' çalışmasına önem veriyoruz, kitapseverlerin okuma dünyasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz, bu alanda 10 gün boyunca önemli yazar buluşmaları ile de kitap dostlarının bilgi birikimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en özel kitap etkinliklerinden biri kabul edilen Bursa Kitap Günleri 27 Kasım tarihine kadar devam edecek.

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