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Büyük ödül Mesut Uçakan'ın... 'Onur duymamak mümkün değil'

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne sinema alanında layık görülen yönetmen Mesut Uçakan “Ülkenin en yüksek makamından ve makam adına, son derece kariyerli, seviyeli ve güçlü, entelektüel bir ekipten ödül geldiği zaman onur duymamak mümkün değil” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne “sinema” alanında ödüle layık görülen yönetmen Mesut Uçakan, “Ülkenin en yüksek makamından ve makam adına, son derece kariyerli, seviyeli ve güçlü, entelektüel bir ekipten ödül geldiği zaman onur duymamak mümkün değil” dedi. 

ÇOK İTİLDİK, KAKILDIK 

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunca, “Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için ömür boyu süren çabaları ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri dolayısıyla” ödüle layık görülen Uçakan, bu tarz ödüllerin sanatçılar için değerli olduğunu fakat ödül için çalışılmaması gerektiğini vurguladı. Usta yönetmen, kariyeri boyunca sinemada yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Biz Türk sinemasında ilk çıktığımız yıllarda çok itildik, kakıldık, ötelendik, dışlandık, hırpalandık, adamdan sayılmadık, mürteci, yobaz sayıldık. Hep toplumun dışında tutulduk. Daha sonra 28 Şubat süreci yaşandı. Orada kendi dava arkadaşlarımızın çarpıldıklarını, yamulduklarını, sekülerleştiklerini gördük. 

Bir de onların taş atmaları çıktı karşımıza. Bu yüzden ödül mekanizmasına çok inanmadım, çok da (ödül) bekler halde olmadım.” Sanatçının önce yaratıcının vereceği ödüle talip olması gerektiğini dile getiren Uçakan, bir noktaya ulaşmanın bazen kolay olabileceğini ancak o noktada durabilmenin önemli olduğunu dile getirdi. Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerine teşekkür eden yönetmen Uçakan “Onur duydum, hepsine saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu. 

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