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Can yeleği bütün insanlığı ilgilendiriyor

Kulis Tiyatro dergisi, mültecileri konu alan “Can Yeleği” adlı oyunu sayfalarına taşıdı.

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Savaşlar, yoksulluk ve ayrımcılık yüzünden milyonlarca insanın anavatanlarından göç etmek zorundu kaldığı dünyamızda göçmenlik ve mültecilik krizi giderek büyüyor. Bu insanlık dramına sanat çevreleri de duyarsız kalmıyor. İBB Şehir Tiyatroları’nda sahnelenmekte olan Can Yeleği adlı tek kişilik oyun genel olarak mültecilik konusuna odaklanıyor. Kulis Tiyatro dergisi de yeni sayısında, Can Yeleği’nde tek kişilik performans sergileyen Elçin Atamgüç ve oyunun yönetmeni Nihat Alpteki ile geniş yelpazeli bir söyleşiye yer verdi. Tiyatroda yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken Alpteki, oyun ile ilgili olarak, ‘Can Yeleği sadece Suriyeli göçmenlerle ilgili bir oyun değil. Genel olarak mültecilik konusunu ele alan bir dram, bir insan hikayesi’ diyor. Tek kişilik performansıyla büyük alkış toplayan Atamgüç ise ‘Oyunda kim ne ile yüzleşmek istiyorsa, kim neyi görmek istiyorsa onu görecektir. Biz hiçbir millet üzerinden gitmiyoruz, insan üzerinden yola çıkıyoruz’ sözlerine yer veriyor. Can Yeleği için 28 Ocak Pazartesi akşamı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gala gecesi düzenlenecek.

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