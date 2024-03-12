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Kültür Sanat

Çanakkale Savaşı ''1915 Bir Hilal Uğruna'' gösterisiyle AKM'de anlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahneye konulan '1915 Bir Hilal Uğruna' dans gösterisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

AA12 Mart 2024 Salı 13:00 - Güncelleme:
Çanakkale Savaşı ''1915 Bir Hilal Uğruna'' gösterisiyle AKM'de anlatılacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşını anlatan oyun, 19 Mart'ta 21.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izlenebilecek.

Halk dansları, bale, jimnastik, müzik ve sinema unsurlarının bir arada yer aldığı multidisipliner sahne gösterisi olan eser, ilk kez 2015'te Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünde sahnelendi.

Eserde, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan, 1915 Çanakkale Savaşı'na kadar, tarihsel sürecin önemli dönüm noktaları ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale cephesinde savaşan kahramanların vatan mücadelesi ve öyküleri ele alınıyor.

Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya'nın üstlendiği eserle ilgili detaylı bilgiye "akmistanbul.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

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