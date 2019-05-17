Cannes’da Türkiye gecesi 

Cannes Film Festivali’nde bu akşam Türk Günü Resepsiyonu düzenlenecek. Gecede, yabancı film yapımcılarına Türkiye’nin sektöre sunduğu olanaklar anlatılacak.

Festival yıldızlarının buluşma noktası Majestic Beach’de düzenlenecek resepsiyona, uluslararası sinema, sanat, moda, gastronomi, turizm, medya ve iş dünyasından davetliler katılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğindeki resepsiyon, coğrafi ve iklimsel özelliklerinin sağladığı zenginlikle film çekimi için baştan başa doğal plato özelliğine sahip Türkiye’nin sinema sektörüne sunduğu olanakların tanıtımı açısından önemli platform oluşturacak. Cannes’da duyurulacak yeni teşviklerle çok sayıda sinema ve dizi projesinin Türkiye’de çekilmesi bekleniyor.

DEFİLE VE KONSER DE VAR

Moda tasarımcısı Zeynep Kartal’ın “sürdürülebilirlik” temalı defilesiyle renklenecek gecede, konuklara Türk mutfağından lezzetler sunulacak. Gece, Burhan Öçal’ın perküsyon şovuyla noktalanacak.