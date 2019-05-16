Cannes’da yarış başladı

Fransa’nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali başladı. Bu yıl 25 Mayıs’a kadar sürecek 72. Cannes Film Festivali, açılış seremonisinin ardından ABD’li yönetmen Jim Jarmusch’ın “The Dead Don’t Die” filminin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı.

Festivalin bu yılki jüri başkanlığını, “The Revenant” ve “Birdman” filmlerinin Oscar ödüllü Meksikalı yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu üstleniyor.

Ünlü oyuncular Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun oynadığı “Once Upon A Time In Hollywood” filmi, dikkat çeken filmler arasında yer alıyor. Festivalde aralarında Jim Jarmush, Pedro Almadovar, Ken Loach, Terence Malick, Elia Suleiman, Quentin Tarantino gibi ünlü yönetmenlerin son yapıtlarının da yer aldığı 21 film Altın Palmiye ve çeşitli kategorilerdeki ödüller için yarışacak.