Capri Adası’nda Çanakkale türküsü 

Avrupa’nın uğrak yerlerinden, İtalya’nın en çok turist çeken bölgesi Capri adasında bu yıl 20’ncisi düzenlenecek Uluslararası Capri Müzik Festivali, tarihinde ilk defa Türk sanatçıları ağırlayacak. Dünyanın birçok yerinde konser ve eğitim veren vurmalı çalgılar sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer, ünlü piyanist Rüya Taner ile festivalde 21 Ağustos akşamı (yarın) konser verecek. Capri Müzik Festivali’ndeki konserinin ardından Özer ve Taner, 24 Ağustos akşamı İspanya’nın Morella şehrinde Sonore Müzik Festivali’nde de sahne alacak.

İLK TÜRK SANATÇILAR

Her iki konserde Özer ve Taner’in Türk müziği uyarlamaları, Ulvi Cemal Erkin’in “Zeybek”, Sayram Akdil’in “Piyano Parçası No. 6” isimli eserleri, “Çanakkale Türküsü”, “Batum Türküsü” gibi Türk müziğinin bilinen eserleri ile Franz Liszt ve Claude Debussy’den eserler seslendirilecek.

Dinçer Özer, müzik festivali kapsamında davet alarak katıldıkları konserlere ilişkin İtalya Capri Müzik Festivali ve İspanya Morella Sonore Müzik Festivali’ne çağrılan ilk Türk sanatçılar olmaktan mutlu olduklarını ve bunu önemsediklerini belirterek “Capri ve Morella, Avrupa’nın turizm ve kültür sanatta öne çıkan sayılı yerlerinden. Bu yüzden birçok ülkeden seyirciyle buluşacağız. Bu bir manada dünya turnesi gibi olacak. Bu konserler, Türk müziği eserlerinin ve Türk sanatçıların sesinin duyulması açısından da önemli fırsat.” diye konuştu.