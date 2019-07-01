İngiltere'nin başkenti Londra ve Avrupa'da sanat fuarı ve festivallerde faaliyet gösteren Albumen Gallery, Türk fotoğraf sanatçısı Nevzat Yıldırım'ın Afganistan ve Yemen'de yaşanan savaş sonrasında terk edilmiş tanklar, savaşa şahitlik etmiş insan portreleri ve yetim çocukları konu alan eserlerini sergiliyor.

Sadece fotoğraf sanatına ilişkin çalışmalar yapan Albumen Gallery, ilk kez bir Türk sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Yıldırım'ın "Çatışmadan Sonra" sergisinin yanı sıra fotoğrafların yer aldığı bir sergi kitabı da yayımlanacak.

Sanatçının "İstanbul'u Sevmek" başlıklı İstanbul fotoğraflarından oluşan bir bölüme de sahip olan sergisine sanatseverler, "https://albumen-gallery.com/photographers/nevzat-yildirim" adresinden ulaşabilirler.

Sergi, 2 ay boyunca ziyaret edilebilecek.