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‘Çayda Çıra’nın galibi Locman ve Suç Unsuru

Elazığ’da 12. kez düzenlenen Çayda Çıra Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü ‘Locman’ ve ‘Suç Unsuru’ arasında paylaştırıldı. 

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Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen “12. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali”nin kapanış ve ödül töreni haftasonu gerçekleşti. Festivalde bu yıl ‘en iyi film’ ödülü ‘Locman’ ve ‘Suç Unsuru’ arasında paylaştırıldı. 

Jüri başkanlığını Ezel Akay’ın yaptığı festivalde gazetemiz kültür sanat editörü Bedir Acar’ın yanısıra Didem Taslan, Hakan Solaker ve Kamil Çevik Alp jüri üyesi olarak yer aldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda yönetmenliğini Süleyman Arda Eminçe’nin yaptığı ‘Suç Unsuru’, ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ (Bülent Çolak) dallarında ödül alırken, Şükrü Alaçam’ın yönettiği ‘Locman’ da ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Senaryo’ ödülünün sahibi oldu.Senaryo ödülünün bir diğer sahibi ‘Babamın Kemikleri’ adlı yapım oldu. 

Festivalde yarışan ‘Beyaz Hüzün Sarıkamış’ en iyi müzik ve en iyi görüntü dallarında ödül kazandı. Ezgi Mola ‘Aydede’deki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçildi. 

Direktörlüğünü Serdar Kara’nın yaptığı festivalin kapanış töreninde söz alan Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Anadolu’da bu tür etkinlikler düzenlemenin güç olduğunu belirterek, festivale katılan sanatçılara teşekkür etti. 

Elazığ Çayda Çıra Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü ‘Suç Unsuru’ filmiyle Süleyman Arda Eminçe’nin oldu. Jüri üyesi Bedir Acar, ödülü yönetmen adına oyuncu İbrahim Muratoğlu’na takdim etti. 

‘Locman’ ayrımcılığa karşı 

Şükrü Alaçam’ın yönettiği ‘Locman’ filmi Sivas Divriği’ye tayini çıkan bir makinist ve ailesi üzerinden toplumun farklı kesimlerinin birbirinin değerlerine saygı duyması üzerine yoğunlaşıyor. Oya Işıl Çuhadar’ın yapımcılığını üstlendiği filmde Alican Yücesoy ve Yeliz Kuvancı başrolleri paylaşıyor. Film, Sunni-Alevi ayrımcılığına karşı Türk sinemasında yer alan en güzel diyaloglardan birine sahip. 

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