'Çayın içindeki şeker gibi'

Yazar ve yönetmen Derviş Zaim, bir romancının ya da sinemacının, politik meseleler söz konusu olduğunda okurlarına bir tasarruf alanı bırakması ve bu yönde bir tavır alması gerektiğini belirterek, “Bir yazarın politik bağlamda tavrının çayın içerisindeki şeker gibi görünmez olmasında yarar vardır” dedi.

Yapı Kredi Kültür Sanat - Loca’da okurlarıyla buluşan Derviş Zaim, yazarlık hayatı, okur yazar ilişkisi, yazmanın kaynakları ve yazarın duruşu gibi konuları ele aldı.

Zaim, okurun özgürlüğüne ket vurulmasının kendisini rahatsız eden bir şey olduğunu, okur merkezli okumayı önemsediğini aktararak, “Okuma, bakma, seyretme evreninin en güzel tarafı olsa gerek. Onun için yirmi sene sonra okuduğumuz bir metni daha farklı buluruz. Biz değişiriz, hayat değişir, yorumlama değişir. Bu yüzden yaşasın yorumlama, yaşasın okur merkezli okuma diyorum.” diye konuştu.

FARKLI YORUMLAR ZENGİNLİKTİR

Zaim, yazarın olumlu ya da olumsuz farklı yorumların ortaya çıkmasından rahatsız olmaması gerektiğini belirterek, “Benim yazdıklarım benden bağımsız bir şekilde yorumlanabilir. Bu aslında bir zenginlik göstergesidir. İlgili metin neyse onun kullanım ihtimallerinin ne kadar geniş olabileceğini gösterir” değerlendirmesini yaptı.

Derviş Zaim, roman, film ve senaryo söz konusu olduğunda bir yazarın veya yönetmenin bu çağda gidebileceği

“İki büyük pınar vardır, ruh bilimi ve mitler. Mit dediğimiz zaman işin içerisine edebiyat, destanlar, menkıbeler, insanlık tarihinin başından itibaren bugüne kadar gelen dinsel örüntüler giriyor.’’

Son romanı “Rüyet” Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Derviş Zaim, söyleşinin ardından okurlarına kitaplarını imzaladı.