Cazın ustaları İzmir’de buluşuyor
İzmir’de, 2-20 Mart’ta 26. Avrupa Caz Festivali düzenlenecek. Festival 2 Mart Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM) sergi açılışı ve Ferit Odman konseriyle başlayacak.
Festivalde 9 konser, birer jam session, seminer ve film gösterisinin yanı sıra atölyeler yer alacak. Festivalin ilk konserinde Türkiye’de caz davulunun öncülerinden Odman, “Autumn in New York” ve “Nommo” albümlerindeki quartet aranjmanlarına yer verecek. Odman, 2 Mart saat 20.00’de AASSM konser salonunda müzikseverlerle buluşacak.
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