‘Çelik Manolyalar’ımı çaldılar! 

Ekrem İmamoğlu tarafından atanan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen hakkındaki ‘intihal’ suçlamalarına bir yenisi daha eklendi. Dün yayınladığımız resmi belgelere göre Lale Eren’in ‘Oyunun Oyunu’ çevirisini kendi çevirisiymiş gibi sahneleyen Mehmet Ergen’in, sulh yoluyla Eren’e 30 bin TL tazminat ödediği ortaya çıkmıştı.

Benzer şekilde iddialarla Mehmet Ergen hakkında bir ‘intihal’ davası daha açıldığı ortaya çıktı. Sanat dünyasında ve hukuk dilinde emek ve fikir hırsızlığı olarak bilinen ‘intihal’e konu olan oyun ise bu kez Çelik Manolyalar (Steel Magnolias). Robert Harling tarafından yazılan ve dilimize Sinan Gürtunca tarafından çevirilen oyun daha sonra Mehmet Ergen çevirisi olarak Nedim Saban’ın Tiyatro Kare’sinde sahnelenmiş. Mehmet Ergen’i kendi çevirisini kullanmakla itham eden ve bunu mahkeme kararları ve bilirkişi raporlarıyla delillendiren çevirmen Gürtunca anlatıyor…

Çelik Manolyalar adlı oyunu siz mi tercüme ettiniz?

Evet, Çelik Manolyalar adlı oyunun orijinali (Steel Magnolias), 1999 yılında, dönemin Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Rahmi Dilligil tarafından, Türkçeye tercüme etmem için bana verildi.

Tiyatro Kare (Nedim Saban) ve Mehmet Ergen’le ilişkiniz nasıl başladı?

Nedim Saban’ın benimle görüşmek istedi.Çelik Manolyalar adlı oyunun, tarafımdan yapılan çevirisini çok beğendiğini ve oyunu sahnelemek istediklerini söyleyerek, çeviri metnini istedi. Oyunun sahnelenmesi halinde çeviri ücreti vs. hakkanda ıslak imzalı bir yazı aldıktan sonra oyunun Türkçe çevirisini kendisine verdim. Ancak 2010 yılının Ocak ayına kadar hiçbir haber çıkmadı.

Aynı şekilde yönetmen Mehmet Ergen de bir arkadaşım vasıtasıyla benimle görüşmek istediğini bildirdi. Görüştük. Ergen benden, bütün çevirilerimi e-posta ile kendisine göndermemi rica etti. Kendisine güvenerek, 24 Aralık 2007 tarihinde tüm çevirilerimi e-posta yoluyla kendisine gönderdim. O günden sonra, Ocak 2010’a kadar Mehmet Ergen’den de bir haber çıkmadı.

Ocak 2010 tarihinde, oyunun Nedim Saban’ın Tiyatro Kare’sinde Mehmet Ergen çevirisi olarak sahneleneceğini öğrendik.

Sonrasında nasıl gelişmeler yaşandı?

İngiltere’deki (Londra) Samuel French Ltd.’e başvurarak, Türkiye’deki ONK Ajans’ın ve/veya Tiyatro Kare’nin, oyunun telif hakları için kendilerine başvurup başvurmadıklarını sordum. Aldığım cevapta, ONK Ajans’la 2003’te imzalanan telif hakkı sözleşmesinin süresinin dolduğu, ne ONK Ajans’ın ne de Tiyatro Kare’nin bu oyunu sergilemeye hakkı olmadığı belirtiliyor ve bu durum devam ederse, kendileri hakkında yasal işleme başvuracakları ifade ediliyordu. Bu girişimlerim Nedim Saban ve Mehmet Ergen’in kulağına gitmiş olmalı ki, oyunculara dağıttıkları, adımın yazılı olduğu metni değiştireceklerini söylemişler.Nitekim benim çevirim üzerinde de değişiklikler yapılmış ve oyun bu değişikliklerden sonra sahnelenmeye başlanmış. Bu arada Mehmet Ergen, ONK Ajans’tan oyunun çevirisini yapabileceğine dair bir belge almış ve Nedim Saban’ın önerisi üzerine de duyduğuma göre, benim tercümemde yapılan değişikliklerden sonra elde edilen metni, sanki kendisi tercüme etmiş gibi notere onaylatmış. Tabii bu arada gecikmeli de olsa Samuel French Ltd. ile Onk Ajans bir telif sözleşmesi imzalamışlar. Samuel French Ltd. bu durumu kendilerine haber verdiğim için bana teşekkür etti.

Tiyatro Kare ‘Çelik Manolyalar’ı oynamaya 2010’da başladı. Bunun üzerine çevirmen Sinan Gürtunca mahkemeye müracat etti. 2015’teki mahkeme karanında ‘tecavüzün önlenmesi’ yani oyunun oynanmaması kararı verildi.