Cemal Aliyev dünya yıldızı olma yolunda

QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü “Genç Yetenekler” projesi kapsamında Londra Royal College of Music’de eğitimine devam Aliyev, New York’ta 3-6 Ekim’de düzenlenen “Concert Artists Guild” yarışmasında büyük başarı kazandı. Cemal Aliyev, Fazıl Say’ın 1995’te kazandığı “Young Concert Artist” Yarışmasının ardından bu ölçekte bir yarışma kazanan ikinci Türk oldu. Sadece 30 sanatçının davet edildiği yarışmanın ilk aşamasında performansıyla büyük beğeni toplayan Aliyev, finale kalan sekiz kişi arasına adını yazdırdı. Yarışmada Fazıl Say’ın “Dört Şehir” sonatını, E. Bloch’un kısa parçalarını ve Chopin’in “Polonaise Brillante” eserini seslendiren Aliyev, 10 kişilik uluslararası jüriden tam not alarak yarışmayı kazandı. İngiltere’nin prestijli salonlarında önemli orkestralarla konserler vererek kariyerinde hızla yükselen Aliyev, bu yarışma sonrasında Kuzey ve Güney Amerika ile Asya kıtalarında konserler verecek.