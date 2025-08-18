İSTANBUL 30°C / 21°C
Kültür Sanat

Cemal Toy'un 'Kalp Hizası' sergisi AKM'de ziyarete açılıyor

AKM Galeri Ağustos ayında çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Kalp Hizası” başlığıyla düzenlenen sergi, usta sanatçı Cemal Toy'un kırk yıla yaklaşan sanat yolculuğunun izlerini taşıyan eserlerini bir araya getiriyor.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:02
Sanat eseri; malzemenin sanatkârın elinden geçerek daha estetik başka bir nesneye dönüşmesinden ötesidir. "Kalp Hizası" sergisinde Cemal Toy'un kırk yıla yaklaşan sanat hayatı boyunca ürettiği eserler, görsel bir ifadenin yanı sıra bir muhabbetin vesilesi olarak karşımıza çıkıyor.

GEÇMİŞTE DOKUNDUKLARINA, BUGÜN TEMAS ETTİKLERİNE VE GELECEKTE DOKUNACAKLARINA...

Sanat eserlerinin hızla metalaştırıldığı bir dünyada, Cemal Toy'un deneyimini binlerce öğrencisine cömertçe aktararak gerçekleştirdiği üretim; geçmişte dokunduklarına, bugün temas ettiklerine ve gelecekte dokunacaklarına uzanan bir bağ kuracak. Sergide sanatçının akademi yıllarında ürettiği, soyut sanata geçiş niteliğindeki eserlerinin yanı sıra farklı dönemlerinden çalışmalar da bir arada sunulacak. Betül Tekiner küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçının farklı dönemlerinden eserlerini bir araya getirerek geçmişten geleceğe uzanan bir bağ kuruyor.

SERGİ KAPSAMINDA ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

"Her Şehir Ona Bakar", "Sonsuz Şehirler", "İstanbul Panorama", "Tevhit Serisi", "Dünya Kadınları", "Ateş ve Su", "Soyut Seri" ve "Dervişler" başlıklı serilerinin ilk örnekleri ile güncel çalışmaları izleyiciyle yan yana gelecek. Sergi kapsamında düzenlenecek etkinlikler ve çocuk dostu yaklaşım, her yaştan ve farklı kesimlerden izleyicinin sanatla etkileşimini güçlendirecek.

