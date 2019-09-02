Cemil Meriç’in kitapları ümmete armağan olsun 

Türk düşünce hayatının köşe taşlarından yazar, mütefekkir Cemil Meriç’in kütüphanesindeki her biri eşsiz 300 Osmanlıca eser, başta araştırmacılar olmak üzere insanlığın istifadesine sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine bağışlandı. Dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji dahil sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapıp yazılar kaleme alan, ardında onlarca makalenin yanı sıra 8 çeviri ve 12 kitap bırakan, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Vefa Ödülüne layık görülen düşünce adamı Cemil Meriç’in, bağışlanan Osmanlıca eserleri arasında el yazısını taşıyan kitaplar ve notlar da bulunuyor.

HERKESE AÇIK OLACAK

Vefatının ardından babasının kütüphanesini ağabeyi ile paylaşan Prof. Dr. Ümit Meriç, kendi payına düşen baba yadigarı emsalsiz Osmanlıca eserleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığı görevlilerine teslim etti. Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, “kahraman” olarak nitelediği babasının 38 yaşında görme yetisini kaybettiğini, 68 yaşında felç olduğunu, 71 yaşında da hayatını kaybettiğini söyledi. 20. yüzyıl Türkiye’sinin yetiştirdiği en büyük mütefekkirlerden Cemil Meriç’in kitap okumayı, “bilmece çözmenin güzelliği gibi” diye tarif ettiğini aktaran Prof. Dr. Meriç, babasının hayatını “kitap almak ve kitap yazmak” şeklinde özetledi.

Manevi değeri yüksek baba mirası eserleri bağışlama fikrini anlatan Prof. Dr. Meriç, kitapların Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinde beşeriyete açılacağına inandığını ifade etti.

‘Kitapları evlere hapsetmeyin’