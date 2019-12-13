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Cemile’ye sansür mü?

Ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un Cemile eseri, Kırgızca’dan Rusçaya çevrilirken İslami motiflerle Türk kültürüne ait bazı atasözleri ve deyişlerin çıkarıldığı iddia edildi.

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Aytmatov’un hayatı, mücadelesi, eserleri ve hayatından geçtiği insanların dilinden anılarının yer aldığı makalelerin toplandığı “Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov” kitabı, yapımcı, şair, yazar Ömer Erdoğan tarafından yayına hazırlandı. Kitapta yer alan ve Doç. Dr. Asel İsayeva tarafından kaleme alınan “Cengiz Aytmatov’un Cemile Eserini Rusçaya Çevirmede Bazı Sorunlar” makalesi, eserin Kırgızca’dan Rusçaya birebir çevirilmediği iddiasına taşıyor. Kitabını yayına hazırlayan Ömer Erdoğan, 1958’de Kırgızca’dan Rusça’ya tercüme edilirken Sovyet Rusya’nın rejimi gereği, hikayeden İslami motiflerin çıkarıldığını söyledi. Erdoğan ‘’Bu makale, orijinal metinde nerelerde çıkarıldığını madde madde işliyor. Sadece İslami motifler ve İslami nüveler değil, Türk kültürüne ait bazı atasözleri, bazı deyişler de çıkartıldı” dedi. 

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