‘Cep Herkülü’ne yoğun ilgi

Türk spor tarihine damga vuran ve 2 yıl önce yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu’nun yaşamını beyaz perdeye taşıyan “Naim: Cep Herkülü” filminin özel gösterimi Ankara Metromall Alışveriş Merkezinde gerçekleşti.Programa yönetmen Özer Feyzioğlu, oyuncular Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Batuhan Davutoğlu, Levent Ülgen ve Kemal Başar’ın yanı sıra Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da katıldı. Sinemaseverlerin ‘Naim’ ekibine ilgisi yoğun oldu.