Çetin Işıközlü 50. sanat yılını kutluyor

CRR Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği Işıközlü’nün şefliğinde gerçekleşecek konserde, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret ve keman virtüözü Cihat Aşkın solist olarak yer alacak. Işıközlü’nün eserleri arasında, Judith adlı bale eserinin yanı sıra telif haklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı Türk Ordusu Senfonisi, Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu ve dünya satış listelerine giren ilk Türk operası olan Ağrı Dağı Efsanesi Operası da yer alıyor. Türkiye’de en çok opera yazan besteci olan Işıközlü, yedinci operası olan “Fatih/1453” ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.