Çevirmen Kantoğlu vicdanlara seslendi: Gazze dışında dünyada her yer işgal altındadır

İslam Düşünce Enstitüsü'nün düzenlediği, 'İnsanlık Vicdanı Yol Ayrımında: Gazze' isimli panelde konuşmacı olan Çevirmen Ayçin Kantoğlu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı birlik olunması gerektiğini anlattı.

Kantoğlu, yaşanan onca acıya rağmen Filistin halkının direnişine dikkat çekerek, Gazze dışında dünyadaki her yerin işgal altında olduğunu söyledi. Usta çevirmen, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği etnik temizliğe tepki göstermeyenleri eleştirerek, kariyerinin ve kütüphanesinin artık bir anlamının kalmadığını belirtti.

"GAZZE DIŞINDA DÜNYADA HER YER İŞGAL ALTINDA"

Ayçin Kantoğlu konuşmasında, "Bereket hala acıyı hissedebilecek yüreklerimiz var. Buna sahip olmayanlar da var. Üstelik kendi aramızda da var. Bugün dünyanın her bir yerinde bu çocuklar için insanlar ayağa kalkıyorlar. Tabi alıştığımız usulde İsrail-Filistin savaşı adını koyuyoruz ama bana sorarsanız bu insan haysiyetinin yeryüzüne açtığı bir savaştır. Çünkü haysiyetin ineceği bir yer kalmadı yeryüzünde. Hava da. Mutlak surette bir yere inecek. Biz orada olacak mıyız olmayacak mıyız? Aslında biraz meselemiz böyle. Çünkü görünen o ki Gazze dışında dünyada her yer işgal altında. Hepimiz işgal edildik. Bununla nasıl başa çıkacağız. Anam babam usulü başa çıkacağız. Evdeki kör makası çıkaracağız, cebimize kursağımıza kadar girmiş olan bu kanlı eli, az çok demeden gözümüz gücümüz neye yetiyorsa kesmeye başlayarak. Bu vatanın bir evladı olarak aslında burada bu konuşmayı yapıyorum. Kariyerimin bir anlamı kalmadı. Kütüphanemin bile bir anlamı kalmadı. Dönüp yaksam yeridir." ifadelerine yer verdi.