Ceylan Ertem Sezen Aksu Tribute konseri nerede, ne zaman? Tribute ne demek?

İş Sanat'ın düzenlediği "Cuma İş Çıkışı" konserleri kapsamında bu hafta Ceylan Ertem, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Konsere katılmak isteyen müzikseverler, "Ceylan Ertem Sezen Aksu Tribute konseri ne zaman? İş Kuleleri Kibele Heykeli nerede? Tribute ne demek?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Ceylan Ertem Sezen Aksu Tribute konserine dair detaylar...

CEYLAN ERTEM SEZEN AKSU TRİBUTE KONSERİ NEREDE, NE ZAMAN?

Ceylan Ertem 10 Haziran 2022 Cuma akşamı İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz düzenlenecek olan konserde Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Cuma İş Çıkışı konserleri kapsamında düzenlenen Ceylan Ertem Sezen Aksu Tribute konseri saat 18.00'de başlayacak.

İŞ KULELERİ KİBELE HEYKELİ NEREDE?

İş Sanat'ın İş Kuleleri Kibele Heykeli, İş Sanat Kültür Merkezi Levent, Büyükdere Cd. İş Bankası Kuleleri, Beşiktaş/İstanbul'da yer alıyor.

TRİBUTE NE DEMEK?

Albüm satışlarının düştüğü, piyasayı altüst edecek bestelerin de nadiren çıktığı müzik piyasasında son dönemde ünlü yorumcuların, müziğe hayatını adayan isimlerin şarkılarını seslendiği "Tribute" albüm modası yaygınlaştı.

Tribute; Takdir, övgü anlamlarında kullanılmaktadır.

'CUMA İŞ ÇIKIŞI' İZMİR KONSERİ NE ZAMAN?

17 Haziran'da "Cuma İş Çıkışı"nda ise İzmir Kültürpark'ta 70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan "Hey! Douglas" sahne alacak. 18.30'da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00'da konser ile devam edecek.