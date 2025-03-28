Champs-Élysées'de bir ilk! Bakan Ersoy: İstanbul'u dünyanın en ikonik caddesine taşıdık

Paris'in ünlü Champs-Élysées Caddesi'nde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Hizmet Binası'na İstanbul görselinin uygulanması için ilk olarak apartman yönetimiyle anlaşma sağlandı. Ardından, Champs-Élysées Belediye Başkanı Jeanne d'Hauteserre ve Paris Belediyesi yetkilileriyle yürütülen görüşmeler neticesinde 12 Mart'ta resmi izin alındı.

27 MART'TA TAMAMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da onayı ile uygulama, 27 Mart'ta tamamlandı. Baskı ve montaj süreci, dünyaca ünlü dış mekân reklam firması JC Decaux tarafından yürütüldü.

GÜNDE 300 BİN KİŞİNİN GEÇTİĞİ CADDE

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, günde yaklaşık 300 bin kişinin geçtiği Champs-Élysées Caddesi'nde Türk kültürünü yansıtan bu özel uygulama, dev tanıtım afişlerinin neredeyse tamamen yasak olduğu bir dönemde hayata geçirildi.

HEM TÜRKİYE HEM DE PARİS İÇİN BİR İLK

Hem Türkiye hem de Paris açısından bir ilke imza atılırken, bu çalışma Paris Belediyesi'nin katı reklam kurallarını esnettiği nadir örneklerden biri oldu. Bakan Ersoy'un talimatıyla dünyaca ünlü caddeye yapılan bu dokunuş, önümüzdeki yıllarda da benzer uygulamalara ilham kaynağı olacak.

HAZİRANA KADAR SERGİLENECEK

Paris'in kültürel dokusu içerisinde İstanbul'un siluetini taşıyan bu etkileyici görsel, hava koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte ayda 6 ila 14 milyon kişi tarafından görülebilecek. İstanbul görseli, haziran ayına kadar Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Binası'nda sergilenmeye devam edecek.

BAKAN ERSOY SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un Paris'in kalbinde yapılan tanıtımı sosyal medya üzerinden duyurdu.

ÖZEL İZİN ALINDI

Paylaşımında, "Dünyaca ünlü Champs-Élysées'de yer alan Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği binamız, 300 m²'lik İstanbul görseliyle kaplandı" diyen Bakan Ersoy, "Katı reklam kurallarına rağmen alınan özel izinle, kültürel mirasımızı dünyanın en ikonik caddelerinden birine taşıdık" ifadelerini kullandı.