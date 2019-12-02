Cilt sanatı üstadı Seçen’e veda

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve 83 yaşında hayatını kaybeden Seçen için öğle namazını müteakiben Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Seçen’in cenazesi, Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.

YÜZLERCE ESER BIRAKTI

Seçen’in İslam sanatına büyük katkısı olduğunu söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, “Bugün İslam Seçen hocayı ebediyete uğurluyoruz. İslam hoca yıllarca yüzlerce talebe yetiştirmiş, yüzlerce eseri geride bırakmış bir İslam sanatını bu zamana kadar layıkıyla yaşamış bir hocamızdır. Ailesine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.