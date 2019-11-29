‘Çın Sabahta’ izleyiciyle buluştu
İstanbul Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Çın Sabahta”nın ilk gösterimi yapıldı.
Nezihe Meriç’in yazdığı, Hülya Karakaş’ın yönettiği oyun, Haldun Taner Sahnesi’nde gerçekleşti. Hülya Karakaş ile Ayşe Günyüz Demirci’nin rol aldığı oyunda mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsü işleniyor.
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