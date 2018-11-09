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Çingene Kızı kayıp parçalarını bekliyor

ABD Chicago'dan 26 Kasım'da Gaziantep'e getirilecek olan 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek.

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Gaziantep Nizip'e bağlı Belkıs köyü sınırlarındaki Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 kayıp parçasının Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 4,5 ay önce imzalanan protokol kapsamında başlatılan çalışmalar son aşamaya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çingene Kızı"na ait mozaik parçalarının 26 Kasım'da Chicago'dan Gaziantep'e getirileceğini açıklamıştı. Bakan Ersoy'un açıklamasından sonra kentteki çalışmalara hız verildi.

Turizme yeni bir değer katacak

Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek eserler, "Çingene Kızı"nın yakınlarında oluşturulmaya başlanan geçici alanda görülebilecek. Daha sonra ise parçalar kalıcı yerlerine yerleştirilecek.

Sadece Gaziantep turizminin değil, bölge turizminin de gelişmesine katkı sağlaması beklenen eserler için görkemli bir lansman yapılması planlanıyor. 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çingene Kızı'nın kayıp parçalarının ailesine kavuşacak olmasından memnuniyet duyduklarını ve oldukça heyecanlandıklarını anlattı.

Eserlerin kente getirilmesi için verilen emeklerin karşılığını almanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Şahin, "Bu parçalar bizim için çok değerli. Çünkü tüm insanlığı ilgilendiren parçalar ve olması gerektiği yerde sergilenecek. Turizmimize de yeni bir değer katacak" dedi.

 

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