'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yarın düzenlenecek lansmanın ardından kısa bir süre vatandaşların ziyaretine de açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de kaçak kazılar yoluyla 1960'lı yıllarda gün ışığına kavuşan ve ardından yurt dışına kaçırılan Zeugma Çingene Kızı Mozaikleri'nin eksik parçalarının sergiye hazırlandığı bildirildi.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi'ne satılan ve çalıntı olduğu anlaşılana kadar burada sergilenen eserlerin kasım ayının sonunda ait olduğu topraklara geri döndürüldüğü vurgulanan açıklamada, Bakan Ersoy'un tanıtımını yapacağı parçaların Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileneceği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Bakan Ersoy'un katılımıyla müzede gerçekleştirilecek lansman yarın saat 11.00'de yapılacak. Eserler geçici sergide kısa bir süre vatandaşların ziyaretine de açık olacak.

Daha sonra sergiden kaldırılacak olan eserlerin kalıcı yerlerine alınması için çalışma yürütülecek.

Kayıp parçaların yolculuğu

Bakanlığın açıklamasında eserlerin iade sürecine ilişkin de şu bilgilere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bilimsel incelemeler sonucunda mozaiklerin stilleri, renk özellikleri, tesseraların (mozaik taşların her biri) tipleri açısından Zeugma mozaikleri ile uyuştuğu tespit edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu araştırmanın bir gazetede yer alması üzerine Türkiye'nin Şikago Büyükelçiliği aracılığıyla üniversite yetkilileri ile görüşmelere başladı.

Zeugma Kazısı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay ve Harran Üniversitesinden Prof. Mehmet Önal'ın hazırladıkları bilimsel analizler, üniversite yetkililerine sunuldu. Bu kültür varlıklarının Türkiye'de 19'uncu yüzyıldan beri devlet malı olduğunu ispatlayan hukuki raporlar ışığında konunun karşılıklı kazanım ilkesi ile çözülmesine karar verilmişti. Türkiye, 20 Kasım tarihine kadar Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde sergilenen tarihi mirasına Bakanlığın hassas çalışmaları sonucunda 27 Kasım'da kavuştu."