  Çini Sanatında 12 Yıllık Bir Yolculuk: Songül Şimşek'in "Desende Saklı" Sergisi
Kültür Sanat

Çini Sanatında 12 Yıllık Bir Yolculuk: Songül Şimşek'in “Desende Saklı” Sergisi

Rami Kütüphanesi, çini sanatçısı Songül Şimşek'in ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. “Desende Saklı” başlıklı sergi, geleneksel çini sanatını modern ve içsel bir perspektifle yeniden yorumluyor.

Çini Sanatında 12 Yıllık Bir Yolculuk: Songül Şimşek'in “Desende Saklı” Sergisi
İSTANBUL – Geleneksel Türk sanatlarının en zarif kollarından biri olan çini, sanatçı Songül Şimşek'in ellerinde yeni bir boyut kazanıyor. Sanatçının 12 yıllık yoğun emeğinin ve sanatsal gelişiminin bir özeti niteliğindeki ilk kişisel sergisi "Desende Saklı", Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu.

GELENEKTEN KİŞİSEL ANLATIMA: "İÇİMDEKİ YOL"

Sergi, sadece teknik bir ustalığı değil, aynı zamanda sanatçının "İçimdeki Yol" adını verdiği tematik bir süreci de kapsıyor. Songül Şimşek, desenlerin arasında saklı kalan hikâyeleri; geçmişle kurduğu bağ, sabır ve sezgisel bir dille dışa vuruyor. Geleneksel çini anlayışının sınırlarını aşan eserler, izleyiciyi sanatçının içsel dönüşümüne tanıklık etmeye çağırıyor.

"YADİGÂR" KOLEKSİYONU İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Zengin bir form çeşitliliğine sahip olan sergide; klasikleşmiş panolar ve tabakların yanı sıra, modern sanatın estetiğini taşıyan dik formlar ve serbest yüzey çalışmaları dikkat çekiyor. Serginin en özel parçalarından biri olan ve sanatçının titizlikle hazırladığı "Yadigâr" koleksiyonu, bireysel hafızanın çamur ve boya ile buluştuğu noktada şekilleniyor.

SERGİ 28 ARALIK'A KADAR AÇIK

Rami Kütüphanesi'nin tarihi dokusuyla birleşen sergi, çini sanatının çağdaş yorumlarını merak edenleri ağırlıyor. Her bir eserin sessiz ama derin bir hikâye anlattığı bu kapsamlı seçki, 28 Aralık 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

  • Songül Şimşek
  • Desende Saklı
  • sergi

