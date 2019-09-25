Çinli Xie Fei’ye Altın Koza’dan başarı ödülü

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 140 eserin, 250 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalin açılışı yapıldı, Yaşam Boyu Başarı ve Emek Ödülleri gecesi düzenlendi. Sunuculuğunu Yeliz Doğramacılar Arman’ın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı. Yazar ve yapımcı Nebil Özgentürk’ün elinden ödülünü alan makyaj sanatçısı Derya Ergün de yaptığı işle ilgili katılımcılara kısa bilgi aktardı.