Çinli Xie Fei’ye Altın Koza’dan başarı ödülü
Adana’da düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, Çinli yönetmen Xie Fei’ye, Orhan Kemal Emek Ödülleri de görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ile makyaj sanatçısı Derya Ergün’e verildi.
Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 140 eserin, 250 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalin açılışı yapıldı, Yaşam Boyu Başarı ve Emek Ödülleri gecesi düzenlendi. Sunuculuğunu Yeliz Doğramacılar Arman’ın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı. Yazar ve yapımcı Nebil Özgentürk’ün elinden ödülünü alan makyaj sanatçısı Derya Ergün de yaptığı işle ilgili katılımcılara kısa bilgi aktardı.
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