Çocuklara yaz arkadaşı geldi

Bamsı Beyrek, Boz Atlı Hızır, Ay Tutmaca Oyunu, Dede Korkut Masalları ve Mutlu Ördek Papi’nin maceraları… Bu kitaplar, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından yayınlanan eserlerden sadece bazıları. Çocuk okurlara hitap eden resimli kitaplar üç ayrı seriden çıktı. Mutlu Ördek Papi serisi, minik okurlara beşeri münasebetlerden, trafik kurallarına, yüzmeden, sayılara ve şekillere kadar eğitici bir yöntem izliyor.

DEDE KORKUT SERİSİ

Dede Korkut serisinde ise Oğuz Türklerinin bilinen en eski destansı hikâyeleri çocuklar için yeniden kaleme alınmış. 12 hikayeden oluşan seri, Türklerin örf ve âdetlerinin yanı sıra toplumda din faktörü, ailenin önemi, büyüklere duyulan saygı, erdemli ve ahlaklı birey olmanın önemi gibi değerlere yer veriliyor.

EJDERHA TAŞI

Fikir ve edebiyat dünyasnın önemli ismi merhum Ahmet Kabaklı’nın çocuklar için kaleme aldığı “Ejderha Taşı” da seriden çıkan kitaplar arasında. On kitaptan oluşan seri Ahmet Kabaklı’nın Harput ve çevresinde geçen çocukluk hikâyelerinden oluşuyor.