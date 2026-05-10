Çorum gastronomisi dünyaya açılıyor! “Gastro Çorum” ile UNESCO yolculuğu başladı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın vizyonuyla hayata geçirilen "Gastro Çorum" projesi kapsamında, şehrin tarihi ve kültürel mirası gastronomi turizmiyle bütünleştirilerek yeni bir kalkınma modeli oluşturuluyor. Proje, yalnızca yöresel yemeklerin tanıtımını değil; üretim kültürünü, geleneksel pişirme tekniklerini, imece sofralarını, kadın emeğini ve kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak hafızasını da korumayı hedefliyor.

UNESCO GASTRONOMİ ŞEHRİ HEDEFİ

Çorum Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Alanı başvuru süreci resmen başlatıldı. Bu doğrultuda geniş kapsamlı bir hazırlık süreci yürütülüyor.

UNESCO sürecine ilişkin uzman danışmanlık desteği alınırken, yöresel yemek araştırmacısı ve gastronomi yazarı Adnan Şahin de projeye katkı sunuyor. Süreç kapsamında tüm ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, kamu kurumları, akademik çevreler, turizm temsilcileri ve esnaf gruplarıyla toplantılar gerçekleştiriliyor.

Çorum Gastronomi Yürütme Kurulu; Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, turizm temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'un gastronomi vizyonunun en dikkat çekici örneklerinden biri, restore edilerek turizme kazandırılan tarihi yapılar oldu. Bu kapsamda yeniden işlevlendirilen Veli Paşa Hanı, geleneksel Çorum mutfağının yaşatıldığı önemli gastronomi merkezlerinden biri haline geldi.

Ziyaretçiler tarihi atmosfer içerisinde Çorum baklavası, İskilip dolması, Çorum mantısı, tandır kebabı ve yöresel hamur işleri başta olmak üzere birçok lezzeti deneyimleme fırsatı buluyor. Böylece Çorum, yalnızca tarihiyle değil, mutfağıyla da güçlü bir destinasyon kimliği kazanıyor.

ÇORUM'UN TESCİLLİ DEĞERLERİ

Çorum'un gastronomi alanındaki yükselişi, coğrafi işaretli ürün sayısına da yansıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Mart 2026 itibarıyla Çorum'un tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 31'e ulaştı.

Çorum Leblebisi ile başlayan coğrafi işaret süreci; İskilip Dolması, Çorum Mantısı, Tandır Kebabı, Çorum Simidi, Has Baklava, Alaca Boranası, Hingal, Yarma Aşı ve Camili Kilimi gibi değerlerle genişledi.

Bu süreçte yalnızca merkez değil, ilçeler de aktif rol üstleniyor. Özellikle Alaca ve İskilip ilçeleri, sahip oldukları gastronomik ve kültürel değerlerle dikkat çekiyor.

HİTİTLERDEN GÜNÜMÜZE

Çorum'un UNESCO yolculuğundaki en önemli başlıklardan biri de Hitit mutfak kültürüyle kurduğu güçlü bağ oldu. Yapılan akademik çalışmalar, Hitit dönemine ait pişirme, saklama ve üretim tekniklerinin bugün hâlâ Çorum mutfağında yaşadığını ortaya koyuyor.

Hitit Üniversitesi işbirliği ile yürütülen çalışmalarda;

* Hitit tabletlerinde yer alan yemek reçeteleri inceleniyor,

* Geleneksel üretim süreçleri kayıt altına alınıyor,

* Leblebi ustaları ve yerel üreticilerle sözlü tarih çalışmaları yapılıyor,

* Köy mutfakları, kadın emeği ve imece kültürü belgeleniyor.

Oluşturulacak dijital gastronomi arşiviyle Çorum'un mutfak hafızası geleceğe taşınacak.

Gastronomi Turizmi

Çorum'un gastronomi vizyonu yalnızca restoran deneyimiyle sınırlı kalmıyor. Hazırlanan eylem planı kapsamında;

* Leblebi rotaları,

* İskilip dolması deneyim alanları,

* Köy sofraları,

* Yerel üretim atölyeleri,

* Pazar-atölye-sofra zinciri,

* Usta-çırak eğitim programları hayata geçirilecek.

Böylece ziyaretçilere yalnızca yemek değil; üretimden sofraya uzanan kültürel bir deneyim sunulması hedefleniyor.

ULUSLARARASI GASTRONOMİ ORGANİZASYONLARI

Çorum, gastronomi alanındaki vizyonunu uluslararası platformlara da taşıyor. Bu kapsamda şehir; EMITT, Travel Turkey ve ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı gibi önemli organizasyonlarda yer aldı.

4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında dünyanın farklı ülkelerinden açık ateş pişirme ustaları Çorum'da buluşacak. İspanya, İtalya ve Brezilya başta olmak üzere birçok ülkeden ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde geleneksel pişirme teknikleri tanıtılacak.

Ayrıca Çorum, Ekim ayında İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenecek dünyanın en önemli gastronomi fuarlarından San Sebastian Gastronomika'ya katılarak uluslararası tanıtım çalışmalarını sürdürecek.