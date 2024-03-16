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Kültür Sanat

Çorum'da asırlık bina restore edilerek 'Millet Kütüphanesi' olarak hizmete açıldı

Çorum'da 1923 yılında inşa edilen, 1960 yılından bu yana ise belediye binası olarak kullanılan tarihi taş bina, restore edilerek 'Millet Kütüphanesi' olarak hizmet vermeye başladı.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 20:05 - Güncelleme:
Çorum'da asırlık bina restore edilerek 'Millet Kütüphanesi' olarak hizmete açıldı
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Dönemin Hususi İnşaat Komisyonunca Milli Kütüphane olarak inşa edilen dikdörtgen şeklindeki iki katlı binanın üst katı kütüphane, müzelik eserler teşhir odası, öğretmenler birliği toplantı salonu, müzik çalışma odası, alt katı ise Osmanlı Bankası ile özel iş yerlerinin bulunduğu merkez olarak 3 Ağustos 1925'te hizmete girdi.

Adını, dış cephesinde kullanılan sarı renkte kum taşından alan tarihi binada 1938 yılında yapılan değişiklikle banka şubesi ve özel iş yerleri çıkarılarak kütüphane alt kata indirildi, üst kat ise halkevi olarak hizmete sunuldu.

Kentin en dikkati çeken yapıları arasında bulunan bina, 1960 yılında Çorum Belediye Başkanlığına devredildi. Yaklaşık 60 yıl belediye binası olarak kullanılan tarihi binanın Çorum Belediyesinin 2022'nin sonunda yeni hizmet binasına taşınmasıyla aslına uygun şekilde kullanılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Çorum Belediyesince restore edilen binanın alt katı 110 kişinin aynı anda çalışma yapabileceği "Millet Kütüphanesi" olarak 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, binanın hizmete sunulması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çorum'a ikinci sürekli açık kütüphaneyi kazandırdıklarını, üçüncüsünü de Millet Bahçesi'ne açacaklarını söyledi.

Taş binanın Milli Mücadele'nin hemen ardından kütüphane olarak inşa edilmesinin önemli bir mesaj içerdiğini vurgulayan Aşgın, binanın onlarca yıl sonra yeniden kütüphane olarak hizmet vermesini uygun gördüklerini belirtti.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de konuşmalarında kütüphanenin hayırlı olmasını temenni etti.

Törende, kurdele kesilmesinin ardından protokol üyeleri kütüphaneyi gezdi.

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