CRR’de 500 yıllık eser
Dün akşam CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu’nun verdiği konserle sezonu açan Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 13 Ekim Pazar günü Mehmet Güntekin’in yöneteceği Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatseverlerle olacak.
Konserde, Abdülali Efendi’ye ait 500 yıllık bir eser de seslendirilecek. Rast makamından eserlerin de dinleyiciyle buluşacağı konserde solist olarak Ezgi Köker yer alacak. Tanburda Birol Yayla, udda Samim Karaca, neyde Salih Bilgin, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede ise Lütfiye Özer koroya eşlik edecek. Aynı günün akşamında ise Anadolu Müziği’nin ve bağlamanın yaşayan icracılarından Erdal Erzincan, dünyaca ünlü kemança virtüözü Kayhan Kalhor ile sahne alacak.
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