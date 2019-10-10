CRR’de 500 yıllık eser

Konserde, Abdülali Efendi’ye ait 500 yıllık bir eser de seslendirilecek. Rast makamından eserlerin de dinleyiciyle buluşacağı konserde solist olarak Ezgi Köker yer alacak. Tanburda Birol Yayla, udda Samim Karaca, neyde Salih Bilgin, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede ise Lütfiye Özer koroya eşlik edecek. Aynı günün akşamında ise Anadolu Müziği’nin ve bağlamanın yaşayan icracılarından Erdal Erzincan, dünyaca ünlü kemança virtüözü Kayhan Kalhor ile sahne alacak.