CSO ile Devlet Çoksesli Korosu, sezonun ilk konserinde müzikseverlerle buluştu

CerModern Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konser, yoğun koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirildi.
CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde, orkestranın yaylı sazları Azeri besteci Kara Karayev'in "Üç Minyatür" isimli eserini icra etti.
Orkestra, eserin ardından Devlet Çoksesli Korosu ile dünyaca ünlü Arjantinli besteci Martin Palmeri'nin "Missa Tango" eserini seslendirdi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yanı sıra soprano Nihan İnan, piyanist Elif Balkız, bandoneon sanatçısı Tolga Salman da konserde solist olarak yer aldı.
Ankaralı sanatseverler, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yoğun ilgi gösterdiği konserde, Latin ezgileriyle coşkulu anlar yaşadı.
Aynı program, yarın akşam müzikseverler için tekrarlanacak.