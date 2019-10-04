CSO’da yıldızlar geçidi 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yeni konser sezonunda piyanist ikizler Süher ve Güher Pekinel, İdil Biret ile Gülsin Onay başta olmak üzere birçok yıldız ismi ağırlayacak ve Beethoven konserleri ile öğrenciler için eğitim konserlerini kapsayan geniş bir repertuvar sunacak. CSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla 30 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde piyanist Pekinel kardeşlerin solist olarak konuk edildiği konserle sezon açılışını yaptı.

Pekinel kardeşler, CSO sahnesinde şef Rengim Gökmen’in yöneteceği konser ile Ankaralılara bugün de müzik ziyafeti sunacak. Yeni sezon programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CSO Şef Yardımcısı Cemi’i Can Deliorman, CSO sahnesine bu sezon da her yıl olduğu gibi yıldız ve genç solistler ve birbirinden değerli konuk şeflerin konuk olacağını söyledi.

BEETHOVEN 250 YAŞINDA

Deliorman, 2020’nin müzik adamı besteci Ludwig Van Beethoven’ın 250’nci doğum yılı olduğunu ve CSO’nun buna çok önem verdiğini kaydederek, ocak ayından itibaren ünlü bestecinin her hafta bir eserinin yorumlanacağını belirtti. Deliorman, “Haftalık konserlerimiz sonrasında Beethoven’ın tüm senfonileri ve piyano konçertoları, devlet sanatçısı İdil Biret’in solist olarak nisan ayında vereceği özel konserle yorumlanacak” dedi. Bu sene daha çok çocuğa ulaşmak için 23 Nisan özel konserleri düzenleyeceklerini dile getiren Deliorman, ‘Yeni Müzik Festivali’ adıyla nisan ayı sonunda Ankara’ya yeni bir festival hediye edecekleri müjdesini de verdi. Bayramlar ve özel günlerde konser icra edileceğini dile getiren Deliorman, İdil Biret, Gülsin Onay, genç piyanist Can Çakmur, dünyaca ünlü keman virtüözü Soyoung Yoon gibi önemli isimlerin bu sezon sanatseverlerle buluşacağını anlattı. CSO ayrıca Meclis’in açılışının 100. yılını da özel bir konserle kutlayacak.