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Kültür Sanat

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan New York'ta KADEM'in sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) ziyarete açılan 'Hayatın İçinde Kadın' adlı fotoğraf sergisini gezdi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan New York'ta KADEM'in sergisini gezdi
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nde açılan "Hayatın İçinde Kadın" adlı fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşma öncesi eşi Emine Erdoğan ile sergideki fotoğrafları inceledi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'ndan fotoğraflar hakkında bilgi alan Erdoğan, BM programı için New York'ta bulunan vakfın yönetim kurulu üyeleriyle de bir süre sohbet etti.

Gümrükçüoğlu, Erdoğan'a, mart ayında New York'taki Times Meydanı'nda KADEM tarafından gerçekleştirilen "Gazzeli Kadınlarla Dayanışma Eylemi"ni ve "İnovasyonda Kadın" programına başvuran girişimci kadınların başarı ve azim öykülerini, fotoğraf kareleri üzerinden anlattı.

- "HAYATIN İÇİNDE KADIN" SERGİSİ

KADEM'in 2019'dan bu yana düzenlediği fotoğraf yarışmalarında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler ile vakfın gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerde çekilen karelerden oluşan sergide, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda kadının hayatın içinden yansıyan fotoğrafları yer alıyor.

New York'taki BM binasının hemen karşısında bulunan Türkevi'ni ziyarete gelenler, ülkenin kadınlarını sanatsal fotoğraflarda görme imkanı buluyor.

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