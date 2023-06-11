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Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı duyurdu... Prof. Dr. Suna Kan vefat etti

Keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan, 87 yaşında hayatını kaybetti.

AA11 Haziran 2023 Pazar 12:27 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı duyurdu... Prof. Dr. Suna Kan vefat etti
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CSO, Suna Kan'ın vefatını sosyal medya hesabından, "Ülkemizin yetiştirdiği en değerli sanatçılardan biri olan ve orkestramızda 44 yıl boyunca 'Solist Sanatçı' unvanı ile çalışarak dünyanın dört bir yanında üstün başarılarıyla ülkemizi temsil eden Prof. Dr. Suna Kan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere ülkemizin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun." ifadeleriyle duyurdu.

Devlet sanatçısı Kan'ın cenazesi, yarın saat 10.30'da Ankara'da CSO Tarihi Bina'da yapılacak tören ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

- SUNA KAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

Adana'da 21 Ekim 1936'da dünyaya gelen Kan, ilk keman derslerine 5 yaşında babası Nuri Kan ile başladı. Ayrıca Walter Gerhardt, Gilbert Back, İzzet Nezihi Albayrak ve Lico Almar'dan keman dersleri de aldı.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 5. Keman Konçertosu'nu 9 yaşında verdiği ilk konserinde icra eden Kan, 1948'de İdil Biret ile "Harika Çocuklar Yasası" kapsamında Paris'e gönderildi.

Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördüğü konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Kan, 1954'te Cenevre Uluslararası Yarışması'nda birincilik,1955'te Viotti Uluslararası Yarışması'nda ikincilik, 1956'da Münih Uluslararası Yarışması'nda ikincilik ödülünü kazandı.

Suna Kan, 1957'de katıldığı Marguerite Long - Jacques Thibaud Uluslararası Piyano ve Keman Yarışması'nda "Paris Şehri Ödülü"nü aldı.

Devlet sanatçısı Kan, CSO'da ve kurucuları arasında bulunduğu Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar başkemancı ve solist sanatçı olarak görev yaptı.

  • Suna Kan
  • Devlet sanatçısı
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

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