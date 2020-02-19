Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yarın törenle açılacak

AA 19 Şubat 2020 Çarşamba11:43 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:43

İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlanan kütüphanede, 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulunan raflarda yer alıyor.

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği dışında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hem koleksiyonu hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmesi bekleniyor.

- KÜTÜPHANEYE KOLAYCA VE HIZLA ERİŞİLEBİLECEK



Kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, turnikelerdeki haznelere kimlik kartlarını okutarak kolaylıkla ve hızla giriş yapabilecek. Eski kimlik kartı sahipleri kütüphane giriş bankolarından "hızlı giriş kartı" alarak kütüphaneden yararlanabilecek. Henüz 15 yaşını doldurmamış kullanıcılar, kütüphane giriş bankolarından hızlı giriş kartı alarak turnikelerden geçebilecek.

Kütüphaneye üyelikler, e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Yabancı uyruklular da pasaportları karşılığında alacakları "geçici giriş kartlarıyla" kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.

Araçlarıyla kütüphaneye giriş yapmak isteyen yeni ve eski kimlik sahibi kullanıcıların, kimlik ve araç ruhsatlarını ibraz etmeleri gerekecek. Türk kullanıcılar, e-Devlet üzerinden oluşturdukları hızlı giriş kartlarında bulunan QR kodunu araçtan inmeden görevli personele göstererek kütüphaneye giriş sağlayabilecek.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TARİHÇİLERİN BAĞIŞLANAN KİTAPLARI DA VAR



Kütüphanede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi, edebiyat araştırmacısı ve tarihçi Prof. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bestekar ve ut virtüözü Cinuçen Tanrıkorur, sanat tarihi araştırmacısı Mustafa Kamil Dürüst, şair ve yazar Mustafa Şerif Onaran, yönetmen Muhsin Mete, gazeteci Ahmet Günel Elgin, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan, yayınevi sahipleri Saman-Hatice Helvacıoğlu, araştırmacı yazar Şefik Can, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yazar Cemil Meriç, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve edebiyatçı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'e de ait çok sayıda bağışlanan kitap bulunuyor.

Kütüphanede 5-10 yaş arası kullanıcılar için Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 10-15 yaş arası kullanıcılar için Gençlik Kütüphanesi ile Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, Anadolu Salonu, Divan Salonu, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve davet kabul alanları, 500 kişilik konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve film izleme alanları, yemek salonları, seminer salonları, mescit, personel çalışma alanları ve dinlenme alanları yer alıyor.

- 16 SÜTUNLU CİHANNÜMA SALONU'NDA "DÜNYA KİTAPLIĞI"



Tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 sütunun bulunduğu Cihannüma Salonu, 3 bin 500 metrekare alanda, 224 kişilik oturma kapasitesi ve 200 bin kitaptan oluşan koleksiyona sahip. Salonun kubbesinde, Alak suresinin "O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir" şeklindeki 4. ve 5. ayetleri yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmayla Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinin bulunduğu tüm ülkelerden getirilen, ilgili ülkenin kültür, tarih konularını içeren kitaplar, kütüphanenin Cihannüma Salonu'ndaki "Dünya Kitaplığı" kısmında sergilenecek.

Dünya Kitaplığı'nda, aralarında Özbekistan, Hindistan, Şili, Fransa, Çin ve Belarus'un da bulunduğu bazı ülkelerin kitaplarını, bu ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri bizzat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek teslim etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise özel temsilcisini göndererek, Fransa Milli Kütüphanesi ile ortak çalışmalar yapılabileceğini Türk yetkililere iletti.

Kütüphane hizmetlerinin yanı sıra yaşam boyu eğitim merkezi olması da hedeflenen kütüphanede, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik, kodlama gibi kurslar ve eğitim faaliyetleri de düzenlenecek.

Teknoloji sınıfları ve atölyeleri Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Turkcell ve Türk Telekom iş birliğiyle yapılan kütüphanede Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının sayısallaştırılmış 45 milyon belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 500 bin kitabının künye bilgisi ile 100 binin üzerinde nadir/yazma eser görüntüsüne ulaşılacak.