İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2022 Cumartesi / 17 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,644
  • EURO
    19,6447
  • ALTIN
    1075.92
  • BIST100
    5005.3
  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zengin bir repertuvarın sunulması memnuniyet verici
Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zengin bir repertuvarın sunulması memnuniyet verici

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 39. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda, katıldığı 'Gök Kubbenin Altında' isimli kitabının imza töreninde, 'Kitap fuarında bu kadar zengin bir repertuvarın sunuluyor olması gerçekten memnuniyet verici. Ben tüm yazarlar, yayıncılar ve okuyucular adına, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah daha nice güzel fuarlarda kitapla birlikte geçirilecek güzel günleri birlikte idrak ederiz.' dedi.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 20:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zengin bir repertuvarın sunulması memnuniyet verici
ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iki yıl aradan sonra TÜYAP Kitap Fuarı'nın düzenlenmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kalın, 39. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda, ''Gök Kubbenin Altında'' isimli kitabının imza gününe katıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen kitap fuarının bu yıl düzenlenmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Kalın, fuarda binlerce, on binlerce okuyucunun yazarlar ve kitaplarla bir araya geldiğine dikkati çekti.

Fuardaki kalabalığın kitaba olan ilgiyi gösterdiğini belirten Kalın, ''Bu kadar büyük bir ziyaretçi kitlesinin buraya gelmesi, Türkiye'de aslında kitap okumaya zannedildiğinden daha fazla ilgi ve alaka gösterildiğine işaret ediyor. Burada binin üzerinde yayınevi var. Bu da gerçekten ciddi bir rakam. Aklınıza gelebilecek her alanda, çocuk kitaplarından tarihe, felsefeden siyasete, yemek kitabından mühendislik kitabına kadar her alanda çok güzel yayınlar yapılmış. Bunların burada sergilenmesi gerçekten ülkemiz adına da memnuniyet verici.'' diye konuştu.

- 'FARKLI KAYNAKLARDAN BESLENMEK LAZIM'

Türkiye'de her yıl basılan kitap sayısının arttığını vurgulayan Kalın, daha farklı alanlarda, daha derinlikli okumalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

İbrahim Kalın, sözlerini şöyle tamamladı:

''Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının kendini hem bu ülkenin bir vatandaşı ama aynı zamanda dünyaya açılan birer birey olarak, vatandaş olarak konumlandırmaları için kendilerini çok yönlü geliştirmeleri, eğitmeleri gerekiyor. Bunun için de farklı kaynaklardan beslenmek lazım. Bu manada burada, kitap fuarında bu kadar zengin bir repertuvarın sunuluyor olması gerçekten memnuniyet verici. Ben tüm yazarlar, yayıncılar ve okuyucular adına, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah daha nice güzel fuarlarda kitapla birlikte geçirilecek güzel günleri birlikte idrak ederiz.''

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.