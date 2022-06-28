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Kültür Sanat

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın vefatı Türkiye'yi üzüntüye boğarken, usta sanatçının vasiyeti ortaya çıktı.

28 Haziran 2022 Salı 12:30 - Güncelleme:
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda sohbet esnasında vasiyetini açıklamıştı.

Kazandığı paralarla hiç yatırım yapmadığını söyleyen Arkın, "Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Bir dükkan bir şey yapmadık. Bilmiyorum çok uzun yaşarsam sefalet içinde kalabilirim, ölebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

"Ya çalışacaksın ya bir yerden para gelecek. Yalnız benim bir huyum vardır babamdan kalma, '3 kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin' derdi. Biriktirdim."

"ANNE-BABAMIN YANINA GÖMÜN"

Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın konuşmasında vasiyetini de açıklamıştı.

"Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuşmuştu.

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