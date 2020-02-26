Damat İbrahim Paşa Külliyesi, 28 Şubat'ta yeniden açılacak.

AA 26 Şubat 2020 Çarşamba14:53 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:53

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Şehzade Başı Camisi'ne komşu Dede Efendi Caddesi ile Şehzade Başı Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunuyor.

Sultan 3. Ahmed'in Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1720'de yaptırılan külliyeye giriş, Dede Efendi Caddesi'nden yapılıyor.

Asıl adı Daru'l-Hadis Mescidi olarak bilinen külliyenin minaresi sonradan yapıldı. Külliye; cami, kütüphane, sebil, çeşme, şadırvan, hazire ve 13 odası bulunan medreseden oluşuyor. Medrese, Doğu Türkistan Vakfı'na tahsisli.

- KÜLLİYENİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ



Külliyedeki cami ve kütüphanenin ön cepheleri kesme taş, diğer cepheleri kesme taş ve tuğla sıralı olarak yapılmış. Cami, kütüphane, sebil ve medrese odalarının üstü kubbe. Revak kısımlarının üstü ise tonozlar ile kapatılmış ve kurşun kaplanmış.

Revak ve giriş kapılarından çıkan ahşap saçaklar yapıyı koruma altına almış. Cami, kütüphane, sebil ve revak kubbeleri lale devrine has kabartma renkli kalem işleri ile süslü.

Yapı, sebil kısmında buluna lale figürlü pirinç korkulukları ve kabartma renkli kalem işleri ile Lale Devri'ni günümüze yansıtıyor.

Külliye içinde yaklaşık 600 metrekare avlu bulunuyor. Bu avluda bir adet şadırvan ve üç adet çınar ağacı mevcut. Avlu döşemesi kesme taş. Minare gövdesi tuğla çekirdek ve basamakları küfeki taşı.

- KÜLLİYEDE YAPILAN RESTORASYON UYGULAMALARI



Yaklaşık 4,5 yılda, 1 milyon 751 bin 101 TL bedelle gerçekleştirilen restorasyon kapsamındaki uygulamalar çerçevesinde bozulmuş cephe taşlarında çürütme işlemi, genel temizlik ve derz işlemleri yapıldı.

Kütüphanede bulunan muhdes ahşap döşeme söküldü, altından çıkan şeşhane tuğlalarının sağlamları korundu. Bu işlem revak tabanında da tekrarlandı, cami kısmında kaldırılan şapın altından çıkan döşeme sağlam görüldüğü için sadece temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Cami ve kütüphane beden duvarlarında kireç esaslı enjeksiyon uygulandı. Uygulama öncesi durumu kötü olan petek, sivri, seren ve şerefe korkulukları sökülüp yenilendi.

Minare gövdesi ise İTÜ'den alınan statik rapor doğrultusunda, alkaliye dayanıklı cam ve polipropilen liflerden oluşan hibrit tekstil donatılı ve yüksek dayanımlı doğal kireç esaslı sıva uygulaması ile güçlendirildi.



Hazire, Bilim Kurulu kontrolünde hazırlanan anıtlar kurulunca onaylanan rölöve ve restorasyon projeleri doğrultusunda GPR radar çalışması, tamamlama, sağlamlaştırma ve temizlik imalatları ile onarıldı.



Yapılan restorasyon çalışması kapsamında cami, kütüphane, revak ve sebil kısımlarında bulunan kabartma malakari renkli kalem işleri, Bilim Kurulu kontrolünde hazırlanan rölöve, restorasyon, renklendirme ve dönem araştırmaları çerçevesinde tamamlandı.

Damat İbrahim Paşa Külliyesi, 28 Şubat'ta yeniden açılacak.