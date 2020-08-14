14 Ağustos 2020 Cuma 17:10 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:10

Dangal filmi, spor-dram türünde bir biyografik Hint yapımı bir filmidir. Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü Aamir Khan'ın da başrollerinde yer aldığı Dangal, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır. Filminde anlatılan Hindistanlı ilk kadın güreşçi Geeta Phogat ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gerçek hikayeden esinlenilen filmde konu alınan Hintli kadın güreşçi geçtiğimiz sene Türkiye'de kamp yapmıştı. Peki Dangal filminde anlatılan Hindistanlı ilk kadın güreşçi Geeta Phogat kimdir? İşte Dangal filminin konusu ve hikayesi...

DANGAL FİLMİNDE ANLATILAN HİNDİSTANLI KADIN GÜREŞÇİ GEETA PHOGAT KİMDİR?

Ödüllü oyuncu ve yönetmen Hint Aamir Khan tarafından beyaz perdeye taşınan gerçek yaşam öyküsünün anlatıldığı "Dangal" filminde hayatı canlandırılan Geeta Phogat (31), ailesini gururlandıracağı başarılara imza atmaya devam ediyor.

Atadan güreşçi bir babanın güreşte neslini devam ettirecek erkek çocuğu olmaması sonrası kızlarını güreşçi olarak yetiştirmesini konu alan Dangal filminde hayatı canlandırılan Phogat, geçtiğimiz sene AA muhabirine yaptığı açıklamada, atadan güreşçi olduklarını, babasının erkek çocuğu olmaması nedeniyle kız kardeşleriyle güreşe onun teşvikiyle başladığını söyledi.

Olimpiyatlarda Hint bir kadının halterde madalya almasından babasının çok etkilendiğini, bu motivasyonla kendilerini güreşe başlattığını ifade eden Phogat, "Babam ve dedem güreşçi olmalarına rağmen güreşe ilk başladığım zamanlarda güreşe hiç ilgim yoktu. 2000 Olimpiyatları'nda halterci bir Hint kadın madalya aldığında babam bu halterci bayanı çok övdü. Babam dedi ki 'Benim 4 kızım var. Bir gün benim de kızlarımdan biri olimpiyatlarda madalya alabilir. Neden kızlarımı spora yönlendirmiyorum.' Böylece beni ve diğer kız kardeşimi güreş sporuna teşvik etti. İlk güreş eğitimimize ve antrenmanlarımıza evdeki minderler üzerinde başladık." diye konuştu.

Phogat, güreşe babasının hayalini ve isteğini gerçekleştirmek için başladığını, tek hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu belirtti. Hint milli güreşçi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alabilmek için kız kardeşiyle çok çalıştıklarını ve asla pes etmeyeceklerini vurguladı.

DANGAL FİLMİ KONUSU

Aamir Khan'ın çektiği ve Türkçe "güreş müsabakası" anlamına gelen Dangal filmine konu olmasının kendisini ve ailesini onurlandırdığını aktaran Phogat, film ile ülkesinde kadınların güreşe bakış açısının değiştiğini belirtti.

Dangal filminin kendisini inanılmaz bir şekilde motive ettiğini dile getiren Phogat, şöyle devam etti:

"Çünkü filmde güreşçi olmak isteyen kadınlara destek ve ilham kaynağı olacak birçok şey konu ediliyor. Aynı zamanda güreşçi olmak isteyen kızlarına izin vermeyen ailelerin baskıcı mantalitesi üzerinde de olumlu bir etki bıraktı. Aileleri, güreşe ilgi duyan kızlarına engel olmayıp onları desteklemeye yönlendirdi. Dangal filminden sonra Hindistan'ın birçok yerinde kadın güreşçiler için spor salonları açıldı ve artık aileler kızlarını bu spor dalında yapılan yarışmalara katılması için teşvik etmeye başladı. Film, Hindistan gibi ülkelerde kadınların güreşe bakış açısını değiştirdi."

DANGAL NE DEMEK?

“Dangal”, Hindistan’da güreş müsabakalarına verilen isim. Dangal Türkçe olarak Güreşen Kişiler anlamını taşıyor.

DANGAL OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Mahavir Singh Phogat- Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta - Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Genç Babita - Suhani Bhatnagar