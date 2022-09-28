Değeri 10 milyon dolar! NFT'ye dönüştürmek için Frida'nın tablosunu yaktı

Meksika, Frida Kahlo'nun bir eserinin yakımı araştırıyor. İşadamı Martin Mobarak, 30 Temmuz'da Miami'de 10 milyon dolar değerindeki Sinister Ghosts (1944) çizimini dijitalleştirmek, kripto sanatına dönüştürmek ve yeniden değerlendirmek için yaktı. Şimdi ise Ulusal Güzel Sanatlar ve Edebiyat Enstitüsü (İnbal), yaşananları 'kesin olarak tespit etmek için gerekli tüm bilgileri' topladığını bildirdi.



BAĞIŞ YAPACAĞINI SÖYLEDİ

İş adamı eserin özel NFT'lere 'dönüştürülmek' için yakıldığını ve bunların satışından elde edilen parayla, kârın %30'unu sosyal amaçlı farklı kuruluşlara veya müzelere bağışlanacağını söyledi.

Ulusal Güzel Sanatlar ve Edebiyat Enstitüsü (İNBAL) , kamuoyuna açıklandığı üzere, ne Güzel Sanatlar Sarayı'nın ne de Saray Müzesi'nin koleksiyoner ve iş adamından herhangi bir bağış almayacağını bildirdi.

FRİDA'NIN TÜM ESERLERİ BİRER SANAT ANITI

Meksika Bankası, eserlerin patrimonyal haklarının sahibi sıfatıyla Diego Rivera ve Frida Kahlo Museums Trust'ın mütevelli heyetidir. Enstitünün her zaman Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihi Anıtlar ve Bölgeler Hakkında Federal Yasa (LFMZAAH), Yönetmelikleri ve Meksikalı sanatçı Frida'nın tüm eserlerinin bir sanat anıtı ilan edildiği Kararnamesi hükümlerine uyacağını, Kahlo Calderón, 18 Temmuz 1984 tarihinde Federasyonun Resmi Gazetesi'nde yayınlanan şövale çalışması, grafik çalışması, gravürler ve millete veya özel kişilere ait tüm teknik belgelerin de bu yasanın içerisine dahil olduğunun altı çizildi.

Meksika'da, bir sanatsal anıtın kasıtlı olarak tahrip edilmesi, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihi Anıtlar ve Bölgeler Federal Yasası açısından suç teşkil etmektedir.

Star Gazetesi

