9 Aralık 2025 Salı
Kültür Sanat

Değeri 8 milyon doları aşıyor: ABD, Türkiye'ye iade etti

Türkiye'den ABD'ye kaçırılan 41 tarihi eser, ait olduğu topraklara iade edildi.

AA9 Aralık 2025 Salı 07:27
Değeri 8 milyon doları aşıyor: ABD, Türkiye'ye iade etti
ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Manhattan Bölge Savcılığı'nda düzenlenen iade töreninde, Türkiye'den kaçırılan ve toplam değeri 8 milyon doları aşan 41 tarihi eser Türkiye'ye teslim edildi.

Törende Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Yardımcı Bölge Savcısı ve Kaçakçılıkla Mücadele Birimi Başkanı Matthew Bogdanos ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) Yardımcı Özel Sorumlu Ajanı Tom Acocella konuşma yaptı.

Yetkililer, iade edilen eserlerin uluslararası ortak soruşturmalar sonucu kurtarılan önemli kültürel miras parçaları olduğunu belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede süren iş birliğini vurguladı.

