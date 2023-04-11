Deniz Erkin Purut 16 Nisan'da İSTMarina AVM'de

Purut'un okurlarıyla bir araya gelip sohbet edeceği etkinlik, 16 Nisan Pazar günü saat 14.00'te İstanbul'un Anadolu yakasındaki İSTMarina AVM D&R mağazasında gerçekleşecek.



"Ben Zaten Âşıktım Sen Üstüne Geldin" adlı ilk romanının ardından "Ben Her Şeyim Benim Adım Kadın" adlı ikinci kitabıyla da çok satanlar listesine girme başarısını gösteren Deniz Erkin Purut, yeni bir imza günü etkinliğiyle okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Purut'un hem imza dağıtacağı hem de okurlarıyla keyifli bir sohbete imza atacağı etkinliğe 16 Nisan Pazar günü Kartal'da bulunan İSTMarina AVM ev sahipliği yapacak. D&R mağazasında gerçekleşecek etkinlik, saat 14.00'te başlayacak.

DÜŞÜNCELERİNİ DİNLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM!

Daha önce de İstanbul ve İzmir'de birer imza günü düzenleyen Deniz Erkin Purut, bu yeni etkinlik için duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi: "Özellikle İzmir Fuarı'nda gerçek bir yazar olduğumu hissettim! Okuyucularımla buluşmak, sohbet etmek ve yazdığım kitaplar hakkında onlardan yorumlar almak çok keyifliydi. Onca zaman emek verdiğiniz bir eserin değer görmesi ve en az sizin kadar sahiplenmeleri gerçekten tarifsiz bir duygu. Bu üçüncü imza günüm olacak. Öncekilerde yüzlerce kişiyi misafir ettik, aynı şekilde bu etkinlikte de ciddi bir kalabalık bekliyorum. Kitabım hakkında sohbet etmek ve onların düşüncelerini dinlemek için sabırsızlanıyorum. İmza gününün İSTMarina'da olması da benim için ayrı bir heyecan. Çünkü benim yaşadığım semt burası. Kendi semtimde böyle bir imza günü yapmayı hep istiyordum, nasip 16 Nisan gününeymiş."

GERÇEK OLAYLARDAN YOLA ÇIKARAK YAZDI

Aynı zamanda Sesim Ol İstismarla Mücadele ve İyileştirme Derneği'nin kurucu Başkanı olan Deniz Erkin Purut, gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme aldığı "Ben Her Şeyim Benim Adım Kadın"da kadın cinayetlerine odaklanıyor. Purut'un yaşanmış olaylardan yola çıkarak kaleme aldığı kitapta üç ayrı kadın hikâyesi tek bir noktada buluşuyor. Genç yazar, kitabının kaderini değiştirmek isteyen kadınlar için bir rehber niteliğinde olduğunu söylüyor.