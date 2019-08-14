Osmanlı Tarihçisi ve yazar Dursun Gürlek’in kaleme aldığı Dersaâdet’te Bayram Sabahları kitabı ikinci baskısıyla Timaş Yayınları’ndan çıktı. Eski bayramlara dair tarihsel bilgiler ve anlatılara değinilen kitapta Gürlek, peygamber efendimiz döneminden başlayarak bugüne değin dini bayramlarda gerçekleştirilen bayramlaşma törenleri ve kutlamalar hakkında bilgi veriyor. Bu anlatıların yanı sıra kendi tecrübelerinden ve çocukluk yıllarında yaşadığı bayram sevinçlerine de değinen Gürlek, çocukların bayram namazından itibaren bayram günleri neler hissettiğini, nasıl bir coşku yaşadığını tüm doğallığıyla okuyucuya sunuyor.

İSTANBUL MERKEZDE

Osmanlı Saraylarında ve sonraları hükümet binalarında bayramlaşma geleneğine dair önemli bilgileri de okuyucuya ulaştıran Gürlek, aynı zamanda bu tarihsel olaylar üzerinden dil, edebiyat ve toplum anlatısı da yapıyor. İstanbul’un merkeze alındığı Dersaâdet’te Bayram Sabahları; edebiyat eserlerinde bayrama özel yazılan şiirler, kasideler ve birkaç önemli ismin hatıratlarından da alıntıları okuyucuya sunuyor.

İstanbul’un Dersaâdet döneminde bayramlaşma ve bayram törenlerinde toplanılan mekânlarından, kurban bayramı özelinde toplanılan camii avlularına ve buradaki kurban pazarlarına da değinilen kitapta Gürlek, geçmişte yaşanmış olayları okuyucuya âdeta yaşarmışçasına anlatıyor.

ASR-I SAADET DÖNEMİ

Kitapta, Hz. Muhammed ve ashabının etrafında başlayan, daha sonra Türk-İslam medeniyetlerinin toplum, dil, edebiyat ve tarih sahasını şekillendiren bayram geleneklerine bütüncül bir bakış da sunuluyor. Peygamberimiz ashabı ile nasıl bayramlaşırdı, saray erkânının bayramlaşma âdeti nasıldı, Dersaâdet sakinleri bayram günlerini nerede geçirirdi, çocuklar bayram günlerinde hangi semtlerde, nasıl eğlenirdi, bayram alışverişleri hangi çarşılarda, kimlerden yapılırdı, bu büyülü ve insanı mest eden ortamı şairlerimiz nasıl anlatmıştır gibi soruların peşine düşen kitap, Yahya Kemal Beyatlı’nın Süleymaniye’de Bayram Sabahı ve Mehmet Akif Ersoy’un Bayram ve Kurban Bayramı şiirleriyle son buluyor.