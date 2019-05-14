23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0604
  • 6,8052
  • 253.239
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Dersimiz maarif

Geleceği şekillendiren nesilleri yetiştirmede önemli bir işlev gören eğitim müfredatı, toplumlar için hayati önem arz ediyor. Memiş Okuyucu’nun kaleme aldığı ‘Maarifimiz ve Geleceğimiz’ adlı kitap meseleyi detaylı biçimde irdeliyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlke insanlarının yetişmesine tesir eden birçok faktör vardır. Ancak ana belirleyici, insanların kimlik ve medeniyet değerlerini yükleyen, istikametini belirleyen temel kurum, en temel yapı o ülkenin maarifidir. 

Maarif konusu önemini hiçbir zaman yitirmemiş,tüm toplumlarca tartışılan konuların başında gelir. Uzun yıllar öğretmenlik yapan, yani bizzat sahanın içinden bir isim olan Memiş Okuyucu’nun kaleme aldığı ‘Maarifimiz ve Geleceğimiz’ adlı kitap da Türk eğitim sistemi üzerine durum tespiti yaptıktan sonra ‘ideal’ olan üzerine çeşitli açılımlar getiriyor. Kitap Arası Yayınları’ndan çıkan eserde Türkiye’nin maarif davası, kültürel kimlik, insan kaynağı, bilim, kavram ve değer üretimleri açısından ele anlıyor. 

Maarifin bugünkü yapısının da incelendiği kitapta Türkçe hassasiyeti ve yabancı dilde eğitim tartışmaları da odaklanılan konular arasında. Memiş Okuyucu ‘’Maarif bir milletin ideal ve mefkûrelerini şuur haline getirerek, sistemin felsefesini yerli ve milli değerler üzerinden inşa etmesidir’’ diyor. 

Okuyucu’ya göre bir bütün olarak ele alındığında eğitimin, insanın gerek bireysel anlamda gerek sosyal anlamda sosyal adalet, başarı, sevgi, kardeşlik, özgürlük ve evrensel ideallere erişmesinde en temel araç olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Takdim yazısını Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D.Mehmet Doğan’ın yazdığı, editörlüğünü de Doç. Dr. Mustafa Hatipler’in yaptığı kitap, Türkiye’nin 150-200 yıllık maarif meselesine neşter vuruyor.

Yokolşuş isyanı: Paris´in ünlü merdivenleri sahte kanla kaplandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İşte yeni iPhone modellerinin özellikleri

İşte yeni iPhone modellerinin özellikleri

Almanya'da şüpheli ölümler zinciri

Almanya'da şüpheli ölümler zinciri

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

'Biraz gönlüm kırıldı'

'Biraz gönlüm kırıldı'

İBB Meclisinde bir çok konuda indirim teklifleri kabul edildi

İBB Meclisinde bir çok konuda indirim teklifleri kabul edildi

Karlar eriyince ortaya çıktı

Karlar eriyince ortaya çıktı

'Rusya ile çalışmak isteriz, onlar da bizimle çalışmak istiyor'

'Rusya ile çalışmak isteriz, onlar da bizimle çalışmak istiyor'
 

POPÜLER HABERLER

Yokolşuş isyanı: Paris´in ünlü merdivenleri sahte kanla kaplandı

Yokolşuş isyanı: Paris´in ünlü merdivenleri sahte kanla kaplandı

2020 yılının en çok beklenen filmleri

2020 yılının en çok beklenen filmleri

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA