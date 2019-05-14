Dersimiz maarif

İlke insanlarının yetişmesine tesir eden birçok faktör vardır. Ancak ana belirleyici, insanların kimlik ve medeniyet değerlerini yükleyen, istikametini belirleyen temel kurum, en temel yapı o ülkenin maarifidir.

Maarif konusu önemini hiçbir zaman yitirmemiş,tüm toplumlarca tartışılan konuların başında gelir. Uzun yıllar öğretmenlik yapan, yani bizzat sahanın içinden bir isim olan Memiş Okuyucu’nun kaleme aldığı ‘Maarifimiz ve Geleceğimiz’ adlı kitap da Türk eğitim sistemi üzerine durum tespiti yaptıktan sonra ‘ideal’ olan üzerine çeşitli açılımlar getiriyor. Kitap Arası Yayınları’ndan çıkan eserde Türkiye’nin maarif davası, kültürel kimlik, insan kaynağı, bilim, kavram ve değer üretimleri açısından ele anlıyor.

Maarifin bugünkü yapısının da incelendiği kitapta Türkçe hassasiyeti ve yabancı dilde eğitim tartışmaları da odaklanılan konular arasında. Memiş Okuyucu ‘’Maarif bir milletin ideal ve mefkûrelerini şuur haline getirerek, sistemin felsefesini yerli ve milli değerler üzerinden inşa etmesidir’’ diyor.

Okuyucu’ya göre bir bütün olarak ele alındığında eğitimin, insanın gerek bireysel anlamda gerek sosyal anlamda sosyal adalet, başarı, sevgi, kardeşlik, özgürlük ve evrensel ideallere erişmesinde en temel araç olduğunu ifade etmek mümkündür.

Takdim yazısını Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D.Mehmet Doğan’ın yazdığı, editörlüğünü de Doç. Dr. Mustafa Hatipler’in yaptığı kitap, Türkiye’nin 150-200 yıllık maarif meselesine neşter vuruyor.